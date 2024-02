LIVE: Genk en Charleroi spelen een matige pot voetbal

Het is een match die een goal nodig heeft, en Hrosovsky kreeg dé uitgelezen kans om daar voor te zorgen. De middenvelder krijgt de bal terug van Tolu, die zich goed had opgesteld in de zestien. Oog in oog met Koffi lukt het de Slovaak niet om hem te verschalken. De keeper heeft een prima reflex in huis en houdt zijn ploeg zo recht.