Westerlo doet kopzorgen van Standard weer toenemen met weergaloze vlam

Opvallend: 6-10-10 zijn de matchstatistieken van Standard dit seizoen. Het is bijzonder droevig op Sclessin dit seizoen, welke coach er ook in de dug-out zit.

Sleutelmoment: Op het uur en met een gelijke stand heeft Yow er genoeg van. Een kruisraket verliet zijn voet, om dan via de lat binnen te vliegen. Het was het hoogtepunt van de Westelse tweede helft, dat de wedstrijd verdiend op zijn naam schrijft.

Pas na een half uur kwam er dankzij een late trap van Sowah en een val van Yow verandering in het tempo. Madsen trapte zijn achtste penalty op rij in het linker zijnetje.

Een aangename matchopening had voor Westerlo meteen de voorsprong moeten opleveren. Sydortsjoek vond het hoofd van Sayyadmanesh, die rakelings naast kopte. Standard nog in slaap, de Kemphanen waren - uiteraard - als vroegste op.

In het seizoen komt die eindmeet er ook aan, en lijkt ook daar Standard te gaan opslokken. Met een loodzwaar parcours (Union, Gent, Genk, Eupen) zijn alle punten duur en is het vooral hopen dat OHL en Charleroi morgen gelijk spelen. Voor Westerlo is de veiligheid binnen handbereik.

Veel had de partij na het schot niet om het lijf. Standard deed wat het kon, maar het kan dus op dit moment heel weinig. Zelfs een echt slotoffensief was er niet, alleen een schotje van Balikwisha kwam nog in de buurt van gevaarlijk. Hobbelen naar de eindmeet.

Het tweede openingskwartier was uitgesproken voor de thuisploeg. Echt grote kansen waren er niet, al had Sayyadmanesh hier en daar meer moeten puren uit de kansen die hij kreeg.

Matchwinnaar Griffin Yow (Westerlo): " Ik zag de kans en ik zag de ruimte, dus ik greep de enige optie die ik had. Ik ben heel blij met het resultaat. Veilig mogen we ons nog niet voelen, dat mag nog niet. Je moet altijd nog die scherpte hebben, maar deze punten zijn wel echt heel belangrijk."

Rik De Mil (Westerlo): "Ik ging Griffin Yow eigenlijk net wisselen, maar soms moet je dat geluk hebben. Ik vond hem net iets minder in de match, maar het doelpunt gebeurt dan toch en dan moet je als coach even van plan wisselen. Maar met zo'n doelpunt doe je dat graag. Mooie avond dus, maar we zijn nog niet waar we moeten zijn. Dit was niet bepalend, we moeten rustig blijven maar wel heel blij zijn vanavond."

Ivan Leko (Standard): "Eerste helft waren we goed, maar na rust starten we te zacht en dan verlies je de duels centraal. Met de tweede goal worden we daarop afgestraft. We kwamen hier met vertrouwen en fighting spirit, maar het was niet genoeg. Westerlo was slimmer.

Er zijn details die echt beter moeten. Je moet klaar zijn voor het veld, je moet klaar zijn om erop te komen (Sowah moest van schoenen wisselen en Sahabo moest nog tape aan zijn sokken doen bij zijn wissel, red.). Er zijn zoveel problemen, er is altijd iets. Soms heb je geen tijd om basisdingen uit te leggen, we zijn hier niet met de u11 of u14. Ik kan niet zeggen dat dit ons de partij doet verliezen, maar in voetbal is elk detail belangrijk."