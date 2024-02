LIVE: Slordig OHL weigert tienkoppig Charleroi af te maken

Een Leuvens doelpunt hangt in de lucht, maar het is de thuisploeg die zichzelf keer op keer in de voet schiet.



Thorsteinsson bedient Banzuzi, die in de zestien een zee aan ruimte heeft, maar de Nederlander mist zijn controle. Sagrado kan daarna met het leer aan de haal gaan, maar besluit wild in het zijnet.