Staat Union op bezoek bij rode lantaarn Kortrijk weer op na lastige periode?

De laatste tegen de eerste. Leider Union rekent op een driepunter in Kortrijk, maar is het winnen even verleerd. In de laatste 3 wedstrijden over alle competities werd geen enkele zege gepakt. Ook KV Kortrijk werd vorige week uit zijn goede flow gehaald door STVV. Wie toont vandaag de grootste weerbaarheid? Volg het hier live vanaf 16.00 uur.