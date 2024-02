Kan geplaagd Gent eindelijk de eerste zege van het jaar boeken tegen zwalpend Eupen?

De wedstrijd tussen Gent en Eupen in de heenronde was er eentje vol incidenten. De Panda's klommen in de eerste helft op voorsprong, even later pakte Gift Orban rood. Kort na rust miste Cuypers een strafschop, maar Gent ging toch nog op en over Eupen. 2-1 dankzij Kums en Tissoudali.