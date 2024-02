LIVE (13.30 u): Deila zet Ordonez in de basis bij Club Brugge, Cercle mist geschorste aanvoerder Somers

Opnieuw een sleutelweek voor Club Brugge. Zondag staat de derby tegen stadsgenoot Cercle op het programma. "Zo'n lokale derby is een specialere match dan andere", begon Ronny Deila met een evidentie. "En als we bovenaan willen meedraaien, zijn dit de matchen die je moet winnen."

Daarvoor rekent de Noorse coach ook op Igor Thiago, de topschutter van blauw-zwart die eerder deze week een droomtransfer naar Brentford versierde.

"Of er veel discussie over geweest is? Neen. Als er zulke aanbiedingen komen, is het meestal redelijk straight forward. We mogen gewoon trots zijn op wat iedereen voor Igor heeft gedaan. En hij voor ons. Ik ben ook blij dat Igor het seizoen nog uitdoet bij ons."



Deila verwacht overigens dat de afgeklopte overgang een positief effect zal hopen op de prestaties van zijn spits. "Het zal Igor een mentale boost geven. Hij wil Club op een goeie manier verlaten en is iedereen dankbaar na wat ze voor hem gedaan hebben."