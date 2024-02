Ongeslagen KVK-coach trainde week op kunstgras voor duel op STVV: "Geen probleem, maar ben er geen fan van"

De IJslandse coach maakte op korte tijd al indruk in de JPL, zo verscheen hij al in Extra Time. Geeft dat extra druk?



"Ik voel helemaal geen druk", stelt Alexandersson op de website van KVK. "Ik ben blij met de extra aandacht voor de club. Het kan nog beter: ik zie 3 journalisten, ik wil er 5 zien."



"En ik zie dat onze tribunes nog niet vollopen. Ik roep iedereen op om ons te komen steunen. We hebben die steun nodig."