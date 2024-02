LIVE: Kortrijk moet het zonder Kadri doen tegen een STVV mét Koita aan de aftrap

De vervanger van Kadri is de Noor Iver Fossum: "Hij is nieuw, maar hij weet perfect welke rol hij hier moet vervullen", vertelt Alexandersson. "Ander profiel wel, box to box, ervaren en slim. Je kan Kadri niet vervangen uiteraard."





Voor de Japanners van Kortrijk is het kunstgras aanpassen: "Tsunoda speelt er voor het eerst op, Haru (Fuji, red.) heeft er ooit als tiener al eens op gespeeld. Maar we zullen zien hoe het gaat, we hebben ons best gedaan om ze voor te bereiden deze week."