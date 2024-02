LIVE: Kan Club Brugge nog eens ouderwets vertrouwen tanken tegen Eupen?

Het klassement en de cijfers in de onderlinge confrontaties zijn duidelijk: Club Brugge zou Eupen straks gewoon moeten oppeuzelen. Blauw-zwart is thuis in de competitie nagenoeg ongenaakbaar, en de mannen uit de Oostkantons verkeren in acute degradatienood. Alles wijst dus op een simpele zege voor Club, maar in voetbal geldt de logica vaak niet. Vanaf 20u45 zit u hier op de eerste rij.