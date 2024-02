Kan herboren Westerlo zijn opgang onder De Mil voortzetten tegen OHL?

Westerlo en OH Leuven hebben een goede flow te pakken. De Kemphanen zijn onder Rik De Mil op kousenvoeten opgeklommen naar een tiende plaats. Ook Leuven is vier opeenvolgende wedstrijden ongeslagen, maar blijft wel nog steeds in de kelder van het klassement haperen. Wie kan de volgende stap voorwaarts zetten? Volg het hier vanaf 18.15 uur of luister naar Radio 1.