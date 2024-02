LIVE: Minda verzilvert dominantie van Cercle en zorgt nog voor rust voor dubbele voorsprong

Na een aangename eerste helft mogen de protagonisten energie opdoen in de kleedkamers. STVV begon sterk aan de partij, maar liep al na 10 minuten op een dodelijke counter met Denkey als eindstation. Daarna nam de thuisploeg het stokje over en maakte het vlak voor rust ook de 2-0 via Minda. STVV kreeg nog 2 grote kansen op een aansluitingstreffer, maar Yamamoto en Ito lieten die liggen.