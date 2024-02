Zet Club Brugge titelambities kracht bij tegen Antwerp? "Al 15 matchen niet meer verloren"

Met 15 matchen zonder nederlaag is Club Brugge opgerukt naar de 3e plek in het klassement. Het kan tegen Antwerp zijn titelambities kracht bijzetten door de landskampioen zijn eerste competitienederlaag op de Bosuil aan te smeren.



Als Club niet verliest, is het al 3 maanden ongeslagen. In zijn laatste 6 uitwedstrijden kon blauw-zwart alvast 5 keer winnen.