LIVE: Wedstrijd tussen Antwerp en Club wordt bitsig, Janssen keert beste kans van de lijn

De vorige confrontatie tussen Club Brugge en Antwerp leek op een 1-1-gelijkspel uit te draaien tot Hans Vanaken Jan Breydel liet ontploffen met de late winnende treffer.



Voor Club was het de tweede overwinning op een rij tegen de Great Old, vorig seizoen hield het ook in de Champions' Play-offs de punten thuis. Club won zelfs vijf van de laatste zes thuiswedstrijden die het tegen Antwerp speelde. Ook in het Bosuilstadion kan Club best aardige cijfers voorleggen.



Sinds Antwerp Club versloeg in de bekerfinale in 2020 kon het in 14 onderlinge duels nog maar 2 keer winnen tegen blauw-zwart, dat daarentegen 8 keer aan het langste eind trok.