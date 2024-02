LIVE (18.30 u): Vazquez en Verschaeren aan de aftrap bij Anderlecht, KAA Gent zonder geblesseerde Kums

Met een rist afwezigen is KAA Gent in 2024 als een pudding in elkaar gezet: 1 op 9 in de competitie en uitgeschakeld in de Beker van België. Gent snakt dan ook naar beterschap.



Tegen Anderlecht gaan de bezoekers op zoek naar een eerste succesje van 2024. Gent verloor niet meer van Anderlecht sinds eind 2018. Komt er ook een einde aan die reeks van 13 ongeslagen wedstrijden voor Gent?