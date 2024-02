Anderlecht met hulp van de VAR voorbij KAA Gent, dat woest is om afgekeurde gelijkmaker De Sart

"Dit zijn drie heel belangrijke punten. Ik ben heel trots op het team, we hebben tot op het einde gevochten. Die afgekeurde goal? Ik kreeg een arm in mijn gezicht en ik viel neer. Natuurlijk is het dan een vrije trap. Het was een duidelijke overtreding. We speelden een heel goede eerste helft. In de tweede helft waren we minder goed aan de bal, maar we hebben wel gevochten om de drie punten hier te houden. De wedstrijd was in evenwicht, wij waren beter in de eerste helft en zij in de tweede. Het belangrijkste is dat wij gewonnen hebben. We hebben dit seizoen thuis nog niet verloren en die reeks willen we voortzetten."