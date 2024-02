Cuypers niet in selectie, Depoitre start voor Gent tegen STVV

Bij STVV is er na het punt tegen Genk niet veel nood aan verandering. De enige wijziging is Ito erin voor Yamamoto, die op de bank terecht komt. Abou Koita is terug van de Afrikacup met Mauritanië, maar is nog niet klaar voor de basis. De bank en misschien een invalbeurt zijn het hoogst haalbare vandaag.