LIVE: Energiek Standard kan overwicht niet verzilveren tegen bleek Antwerp

"We lossen het wel op, zoals we altijd doen", blijft Mark van Bommel rustig bij de vele afwezigen bij Antwerp. Een daarvan is Vincent Janssen, die geelgeschorst is.





"Vincent is heel erg belangrijk voor ons. Hij neemt de ploeg op sleeptouw, dat zagen we vorig jaar al. Hij is een topspits in België, maar Ilenikhena is rijp genoeg om hem te vervangen. De afgelopen maanden heeft hij grote stappen gezet."