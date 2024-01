Racing Genk incasseert opnieuw dreun in slotfase en verliest tegen OH Leuven

Racing Genk blijft wachten op zijn eerste zege in 2024. Net zoals tegen STVV vergooide het ook tegen OH Leuven een driepunter in het slot. Door een penaltyfout van Galarza kwam de thuisploeg laat langszij, in de slotminuten zorgde Pletinckx voor een delirium op Den Dreef door nog voor de zege te zorgen. Blijkt die straks cruciaal in de strijd om het behoud?