LIVE: Dominant Racing Genk komt niet aan kansen tegen slap OH Leuven

De grootste kans tot nu toe is zowaar voor OHL. Cuesta verspeelt achteraan de bal en zo kan Maziz Nsingi lanceren. Die vergeet het Leuvense overtal uit te spelen en mikt de bal zelfzuchtig naast in plaats van terug te spelen naar de vrijstaande Maziz. Thorsteinsson is in alle staten. Hier zat veel meer in.