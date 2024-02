Vanavond KV Mechelen-Anderlecht, Riemer: "We hebben veel respect voor hen"

KV Mechelen is aan een sterke periode bezig en meert stilaan de veilige zone binnen, Anderlecht zoekt nog naar zijn eerste zege van dit kalenderjaar en wil de kloof met Union niet nog groter laten worden.



"We zijn ook bezig aan een mooie reeks zonder competitienederlaag", minimaliseert RSCA-coach Brian Riemer het gebrek aan driepunter in 2024.



"We willen winnen in Mechelen, maar we hebben veel respect voor hen. Ze hebben een aantal grote ploegen in de problemen gebracht."