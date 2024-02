Riemer zet Verschaeren uit de basiself, KV Mechelen mist zieke Schoofs

De laatste wedstrijden tussen KV Mechelen en Anderlecht waren op z'n minst spraakmakend.



Het begon vorig jaar met de wedstrijd in Mechelen waarbij Anderlecht-fans protesteerden tegen het voetbal van toenmalige trainer Mazzu. Anderlecht redde het vel van zijn trainer nog even, dankzij de eerste profdoelpunten van Mario Stroeykens.



De terugwedstrijd stond vorig seizoen op de laatste speeldag gepland. KV Mechelen kwam winnen in het Lotto Park en zorgde er zo voor dat Anderlecht slechts op de 11e plek eindigde, opnieuw waren er supportersprotesten. Slimani scoorde toen zijn laatste doelpunt voor paars-wit.



Eind 2023 was de sfeer heel anders in het Lotto Park, de wedstrijd tegen KVM stond volledig in het teken van de 80e verjaardag van Paul Van Himst. In speciale tenues trok Amuzu met een doelpunt vanop 50 meter een nipte overwinning over de streep voor paars-wit.