Kan RWDM na extra "match van 5 minuten" in Mechelen wel punten pakken?

We sluiten de 22e speeldag in de Jupiler Pro League af met een duel tussen KV Mechelen en RWDM. De Mechelaars zitten in de veilige buik van het klassement, voor RWDM zijn de punten stilaan wel broodnodig. Hoe komen de bezoekers voor de dag na een rumoerige week met onder andere die ultrakorte match tegen Eupen?