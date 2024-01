Hoogspanning in Charleroi: pakt het team broodnodige punten tegen Club Brugge?

De sfeer lijkt onder het vriespunt te zitten in Charleroi. Supporters zijn ontevreden omdat er nog steeds geen sportieve versterking is bijgekomen en omdat een sfeeractie werd afgekeurd.



Hun favoriete team gaat vanavond op zoek naar broodnodige punten om ellende te vermijden.



Charleroi puurde uit de voorbije 10 matchen maar 8 punten. In het klassement staat het net op de 12 plaats, de 13e moet tegen de degradatie spelen.