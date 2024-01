Straffe taferelen: RWDM-supporters geven spelers kwartier lang donderpreek voor duel met Eupen

Dat de supporters van RWDM niet tevreden zijn met de gang van zaken, is duidelijk. Maar liefst een kwartier lang werden de spelers op scherp gezet voor de belangrijke kelderkraker met Eupen. De pijnlijke uitschakeling in de Croky Cup blijft dus niet zonder gevolgen in Molenbeek. Volgt straks een reactie tussen de lijnen?