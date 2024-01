Vertonghen en Hazard in de basis bij Anderlecht, Ricca maakt wederoptreden bij OH Leuven

Zowel OH Leuven als Anderlecht moest afgelopen woensdag normaal aan de bak in de kwartfinales van de beker, maar de sneeuwval besliste daar anders over. Voor beide ploegen is dit duel daardoor de eerste wedstrijd met inzet van 2024.





OH Leuven speelt nu komende woensdag op eigen veld de bekerwedstrijd tegen Antwerp. De kwartfinale van Anderlecht op bezoek bij Union is uitgesteld naar donderdag. Amper drie dagen na hun confrontatie in de Beker van België staan de Brusselse clubs opnieuw tegenover elkaar in de competitie, in het Lotto Park.