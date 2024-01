LIVE: Kans na kans voor ontketend Cercle Brugge, Racing Genk ziet af

Met winst zou Cercle Brugge dan wel een goede zaak doen op bezoek in Genk, maar voor de laatste zege tegen blauw-wit moeten we al terug naar het seizoen 2018-2019. Het seizoen waaruit ook de laatste landstitel van Racing Genk dateert: 1-2 was de score toen in het voordeel van de Vereniging.



De heenmatch op speeldag 3 midden augustus was al de 9e wedstrijd op een rij dat Genk ongeslagen bleef tegen Cercle. Na een own goal van Warleson hielden ze het zuinig met 0-1 in Brugge. Revancheert groen-zwart zich vandaag of maakt Racing Genk er 10 op 10 van?