LIVE: Zet Club Brugge zijn sterke reeks voort tegen het Westerlo van Rik De Mil?

Dankzij 2 goals van Foster kwam Westerlo vorig jaar winnen op Jan Breydel, en dat zelfs voor het eerst in zijn geschiedenis. In eigen huis wonnen de Kemphanen ook nog maar 1 keer van Club Brugge, in 1999.



Eerder dit seizoen werd het op speeldag 2 0-1 voor de West-Vlamingen op bezoek in de Kempen. Igor Thiago was de doelpuntenmaker met dienst en zal ook vanavond op zijn goaltje jagen.