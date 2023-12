OHL mikt op zege in "zespuntenwedstrijd" tegen Eupen: "Belangrijk om jaar rustiger af te sluiten"

"We moeten de nederlaag tegen AA Gent snel vergeten en doorgaan, want de volgende wedstrijd tegen Eupen is een zespuntenwedstrijd", zei OHL-coach Oscar Garcia.



"De wedstrijd tegen Eupen is heel belangrijk om het jaar toch wat rustiger te kunnen afsluiten. En dan hebben we de transferperiode om spelers te halen die ons meer kunnen helpen."