LIVE: Genk en Antwerp maken er een bikkelharde partij van, Fadera zette thuisploeg vroeg op 1-0

In de laatste vijf onderlinge duels met Antwerp kon Racing Genk geen enkele keer winnen. Begin dit jaar ging het in de kwartfinales van de beker voor eigen volk de boot in tegen de Great Old en dat scenario herhaalde zich in de reguliere competitie.



In de Champions' Play-offs hield Antwerp de drie punten op de Bosuil, in de terugwedstrijd in Genk knalde Alderweireld de Great Old met zijn late gelijkmaker naar de titel. Vorige maand won Antwerp in eigen huis de heruitgave van die titelmatch, met 3-2.