LIVE: Kan Club Brugge zijn opmars voortzetten tegen Union?

De ongeslagen reeks van Club is knap, maar die van Union is helemaal indrukwekkend. In de voorbije 13 competitiewedstrijden liet de Brusselse club enkel op bezoek bij KAA Gent twee punten liggen. De overige 12 wedstrijden leverden telkens winst op.



Het is al van de 7e speeldag, half september, geleden dat Union nog eens in het zand beet. Toen ging het op eigen veld onderuit tegen Racing Genk. De enige andere ploeg die Union dit seizoen al kon kloppen is KV Mechelen.