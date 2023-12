LIVE (20.45 u): Deila zet Nusa in de basis voor topper tegen Union, Zinckernagel begint op de bank

Analist Wim De Coninck geeft Club Brugge het voordeel in de topper tegen Union. "Het is voor hen echt de finale van het seizoen", zegt hij. "Ze staan 14 punten achter, als ze verliezen zijn het er al 17. Dat is mentaal een enorme kloof."



"Als ze winnen voor eigen publiek, naderen ze tot op 11 punten. Vorig jaar heeft Antwerp nog een kloof van 15 punten goedgemaakt op Genk. Dus dan is Club weer titelkandidaat."



"Ik denk dat Club Brugge de zegereeks van Union een halt zal toeroepen. Union heeft 37 op 39, dan kan een nederlaag eens gebeuren."