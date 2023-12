Veel wissels in basiself Charleroi, Mechelen-coach Hasi behoudt vertrouwen in ploeg van vorige week

Charleroi bevindt zich in penibel vaarwater. De ploeg van coach Mazzu kon nog maar 4 keer winnen dit seizoen en bengelt na de 1-0-nederlaag op STVV op de 13e plaats. Op 25 november was Westerlo de laatste zege voor Charleroi (3-2). Daarna volgde een punt tegen RWDM en Standard en verlies tegen Union en STVV.



KV Mechelen boekte vorig weekend een deugddoende zege tegen Standard en staat 9e met 4 punten meer dan de gastheer vanavond.



Op 11 november troffen de twee ploegen elkaar in de heenmatch: 1-0 was het toen na een penaltygoal van Hairemans.