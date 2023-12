LIVE: Anderlecht wil naderen op de leider, Cercle Brugge aast op de top 6

Cercle Brugge betreedt het veld met shirts die Kevin Denkey ondersteunen. "We denken aan jou en jouw familie", is het opschrift.



Tom Boudeweel is onze verslaggever in het Lotto Park. "Hij heeft 15 van de 25 Cercle-goals gemaakt. Zijn afwezigheid is een probleem. Anderlecht scoort veel makkelijker en heeft meerdere ijzers in het vuur."