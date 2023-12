LIVE: Anderlecht in een zetel, maar thuisploeg ziet ene speler na de andere uitvallen

In de 9e minuut is er applaus in het hele stadion voor Kevin Denkey, maar net dan slaat Anderlecht toe.



Op links is er veel ruimte en de voorzet van Augustinsson belandt bij Dreyer, die centraal in de zestien helemaal vrij is. Na zijn borstcontrole mist hij eigenlijk zijn inzet, maar de bal hobbelt binnen.



Wat een dekkingsfout!