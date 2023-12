LIVE: Kan KV Mechelen numerieke overwicht uitbuiten tegen Standard?

Daar is de eerste grote kans! Gelegenheidskapitein Bodart speelt een ziekenhuisbal in de voeten van Schoofs, die het leer doorschuift naar Hairemans. De middenvelder maakt het zichzelf moeilijk door uit te halen met buitenkant links, maar raakt alsnog de paal. Later in de fase trapt Konaté ook nog op Bodart.