Racing Genk treft Anderlecht en Antwerp in ultrakorte tijdspanne: "Het is niet ideaal"

Geen rustige kerstperiode in het Belgisch voetbal... en al zeker niet voor Racing Genk. De Limburgers spelen zaterdagavond om 20u45 op Anderlecht en moeten dinsdag om 13u30 alweer aan de bak tegen Antwerp.



Da's wel een bijzonder korte tijdspanne om twee toppers te spelen.





"Op wetenschappelijke basis heb je eigenlijk drie rustdagen nodig tussen wedstrijden om volledig hersteld te zijn", weet trainer Wouter Vrancken.





"Op twee dagen kan je gewoon niet gerecupereerd zijn. Zeker niet als je de eerste wedstrijd laat speelt en de andere vroeg. Dat is niet ideaal."





Toch wil Vrancken ook niet te lang bij het opmerkelijke feit stilstaan. "Dat ze het uur hadden kunnen veranderen? Dat was mooi - en misschien wel correct - geweest. Maar daar gaan we onze energie niet insteken, we moeten gewoon zorgen dat we klaar zijn. Antwerp speelt zaterdag ook net voor ons, dus daar mogen we geen excuses gaan zoeken."