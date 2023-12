LIVE: Anderlecht komt goed weg in de eerste helft, doelpunt Sor afgekeurd na warrige penaltyfase

Anderlecht komt goed weg in de eerste helft. Genk is de betere ploeg en kon uiteindelijk, na handsbal van Delaney, via een strafschop ook scoren. Niet Heynen, maar wel Sor in de rebound. Al zag de VAR en Verboomen dat de spits van Genk bij de penalty te snel in de 16 zou gekomen zijn, maar dat is op de beelden moeilijk te zien. Het gevolg: doelpunt afgekeurd en onrechtstreekse vrije trap voor Anderlecht.