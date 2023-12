LIVE (20.45u): Met Delaney als vervanger van Vertonghen, Anderlecht ontvangt Genk met experimentele defensie

Riemer moest creatief zijn, want Vertonghen geraakte niet opgelapt en Debast is geschorst en dus moest de Anderlecht-coach op zoek naar een nieuw centraal duo achterin. Hij lijkt die gevonden te hebben met Delaney-Sardella. Augustinsson en Patris vervolledigen de defensie. Zo blijft de driehoek tussen Stroeykens-Rits-Leoni behouden en blijven ook Verschaeren, Dreyer en Dolberg in de ploeg.





Hazard is nog altijd out, van zijn knieprobleem lijkt hij eindelijk verlost, maar nu heeft hij griep. En ook Amuzu is nog altijd buiten strijd.