LIVE: Standard en Charleroi spelen voorlopig flauwe derby

Na 1 op 6 tegen Club Brugge en Anderlecht wil Carl Hoefkens 2023 afsluiten met 9 op 9. Te beginnen met een zege tegen Charleroi, dus. "We zijn klaar voor deze uitdaging", zegt hij.



"Derby's zijn altijd speciaal. Deze wedstrijd zal niet anders zijn. Maar we staan goed, de sfeer is goed en we willen thuis winnen."