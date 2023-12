Kan Koita tegen RWDM opnieuw de leidersplek veroveren in de topschuttersstand?

In Sint-Truiden leverden STVV en RWDM een heel leuk duel af. Koita leek STVV toen in de slotfase de zege te schenken met een strafschop in de 82e minuut, maar Gueye maakte in de 93e minuut gelijk. En nog was het niet gedaan: in de 96e minuut buffelde Daiki Hashioka de bevrijdende 2-1 binnen.