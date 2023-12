LIVE: Kortrijk met de billen bloot, oppermachtig Genk maakt 3 goals in een kwartier

Genk weet weer wat winnen is, KV Kortrijk is dat al even verleerd. Dus kijken de Limburgers met vertrouwen uit naar de komst van de hekkensluiter. Die kreeg vorige week nog een flinke tik te verduren van Westerlo in de degradatiestrijd. Veert Kortrijk recht? Aftrap om 19.15 uur.