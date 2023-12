OHL gaat in Sint-Truiden op zoek naar broodnodige punten na 0 op 15

OHL knokt in hoek van de klappen

0 op 15 in de competitie en ook stevig knokken (en penalty's) in de Beker. OHL zit in de hoek waar de klappen vallen. De coachwissel heeft niet het gewenste schokeffect. Na de zege van Westerlo tegen Kortrijk zijn de Leuvenaars weggezakt naar de voorlaatste plaats in de competitie.