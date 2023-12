LIVE: KV Mechelen wordt de betere ploeg in tweede helft tegen Club Brugge

Hasi: "Club is intrinsiek beste ploeg van België"

Dankzij de recente 6 op 9 kampeert KV Mechelen momenteel in de middenmoot. Een thuiszege tegen Club zou Malinwa extra ademruimte geven.



Maar KVM-coach Besnik Hasi beseft dat het eitje wordt om deze middag punten te rapen.



"Club is intrinsiek de beste ploeg van de competitie. Dat lieten ze de voorbije weken zeker zien", zegt Hasi in Gazet van Antwerpen.



"Ze hebben veel kwaliteit, scoren makkelijk en staan ook verdedigend goed. De twijfel in die ploeg is weg. Ze zijn weer in vorm."