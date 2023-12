LIVE: 2-2! Dreyer brengt Anderlecht weer naast Standard met penalty

Zorgt Standard voor primeur?

Anderlecht onderstreepte afgelopen donderdag in de beker nog eens zijn sterke thuisreputatie. Club Brugge is de enige ploeg die dit seizoen iets kon rapen in het Lotto Park, met een 1-1-gelijkspel. De overige zes thuiswedstrijden in de Jupiler Pro League sloot paars-wit telkens winnend af. Vanavond opnieuw of smeert Standard Anderlecht zijn eerste thuisnederlaag aan?