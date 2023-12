Anderlecht en Standard maken zich op voor tweede Clasico in 4 dagen, deze keer zonder uitfans

Voor de tweede keer in 4 dagen ontvangt Anderlecht de eeuwige rivaal uit Luik. De bekerwedstrijd van eerder deze week eindigde in het voordeel van paars-wit, maar werd vooral ontsierd door rellen in de tribune. Krijgen we vanavond figuurlijk vuurwerk op de mat van het Lotto Park? Volg alles hier vanaf 18.30 uur.