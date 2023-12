LIVE: Dolberg maakt het helemaal af, Anderlecht op weg naar ruime zege in Westerlo

RUST: Kansrijke eerste helft eindigt op 0-1

Het eerste halfuur had Anderlecht volledig onder controle, al had het misschien wel meer moeten scoren dan 1 keer. Dreyer miste al vroeg een reuzekans op de 0-1, maar maakte zijn misser wel goed met de knappe openingstreffer even later.





Daarna liet vooral Raman het na om Anderlecht op een dubbele voorsprong te zetten. In het zicht van de rust kwam Westerlo dan toch eens opzetten, Augustinsson was de redder voor de lijn bij de Brusselaars.





Kan Westerlo na de koffie die goede lijn doortrekken van de laatste 10 minuten, met enkele prima mogelijkheden?