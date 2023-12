LIVE: Charleroi voert de druk op, RWDM-doelman Defourny houdt de 0 op het bord

RWDM-Charleroi: Twee ploegen die het spannend houden tot het einde

RWDM tegen Charleroi betekent vanmiddag nummer 11 tegen nummer 12 in de Jupiler Pro League. Voor de winnende ploeg klaart de hemel heel wat op, met verlies moeten beide ploegen bang naar beneden kijken.



De kans dat we vandaag een hectisch slot krijgen is overigens groot. RWDM kreeg al maar liefst 7 doelpunten tegen in de extra tijd dit seizoen. Vorige week verloren de Brusselaars nog de derby van grote broer Anderlecht door een doelpunt in het absolute slot.



In Charleroi profiteerden ze dit jaar dan weer enkele keren van Mazzu-time. De Carolo's wisten al 5 keer na minuut 90 te scoren dit seizoen. Ook vorige week gingen ze in de 96e minuut nog over Westerlo.



De heenmatch was dan ook precies wat je na deze statistieken zou verwachten. RWDM kwam in Charleroi op voorsprong, maar na doelpunten in minuut 93 en 101 trok de thuisploeg alsnog de overwinning over de streep.