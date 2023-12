Orban vervangt Cuypers in Gentse basis op bezoek bij Racing Genk, dat met Sor in de spits start

Vanhaezebrouck kiest voor spitsenduo Orban-Tissoudali

Geen Hugo Cuypers in de Gentse basis vanmiddag, Tissoudali vervangt hem in vergelijking met de match van donderdag tegen Loehansk (4-1). Orban mag dus blijven staan na zijn Europese goal.





Uiteraard ook geen Nardi in doel na zijn horrorblessure, Roef is zijn logische vervanger. Verder verhuizen Gerkens, Gandelman, Fadiga en Nurio nog naar de bank. In hun plaats komen De Sart, Hong, Samoise en Torunarigha.