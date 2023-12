LIVE: Palsson zet Eupen op voorsprong in kelderkraker tegen Kortrijk

Degradatietopper in Eupen

In Eupen staat vanmiddag de kelderkraker tegen KV Kortrijk op het programma. Beide ploegen beleven een erg moeilijk seizoen en kunnen de punten vandaag goed gebruiken.



Eupen begon het seizoen nog degelijk maar is ondertussen helemaal weggezakt, vorige week werd nog kansloos verloren op Cercle Brugge.



Kortrijk had dan weer een erg zwak seizoensbegin en wisselde vroeg van trainer. Glen De Boeck zorgde even voor verbetering, maar ondertussen zijn de West-Vlamingen toch weer op de laatste plek beland. Ook zij verloren vorige week kansloos, met 0-3 van KV Mechelen.



De heenwedstrijd in Kortrijk was in het goede seizoensbegin van Eupen, de Oostkantonners wonnen dan ook met 1-3. Volg de wedstrijd vandaag hier live met tekstupdates, vanaf 16.15u.