LIVE: Zinckernagel zet Club Brugge vroeg in 2e helft op dubbele voorsprong tegen ex-club Standard

Club tankte vertrouwen in Europa

Na het verlies op 5 november in de competitie tegen Union (2-1) verloor Club niet meer. Het klopte Lugano met 2-0 in de Conference League en gaf Besiktas afgelopen week een 0-5-rammeling.



In de competitie was er de 0-0 tegen Cercle en de 0-1-zege in OHL vorige week.



Club is 7e met 23 punten, Standard 8e met 20 punten. Afhankelijk van de andere matchen vandaag kan Club bij winst de top 6 in.



Standard speelt niet in Europa, maar won vorige week wel met het kleinste verschil van Genk. De week ervoor werd het wel 6-0 in Antwerpen.